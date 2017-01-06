Bayramiç'te Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı

Bayramiç Avcılık Atıcılık ve İhtisas Derneği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bayramiç Şefliği çalışanları Kazdağları'nda yaşayan yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktı.



Kulüp yöneticileri ve milli park görevlileri araçlara yükledikleri yemleri belli noktalara bırakarak aç kalan yaban hayvanlarına gıda desteğinde bulundu.



Bayramiç Avcılık Atıcılık ve İhtisas Derneği Başkanı Fatih Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılla birlikte başlayan kar yağışı nedeniyle Kazdağları'nın karla kaplandığını söyledi.



Bu nedenle de beslenmede zorluk çeken hayvanlar için yem bıraktıklarını ifade eden Yüksel, "Karaca, tavşan ve diğer canlılara gıda desteği için temin ettiğimiz yemleri hayvanların ulaşabileceği noktalara bıraktık." dedi.