Bayramiç'te Üreticilere Seminer

Bayramiç Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından meyvecilik ve bağcılık üzerine eğitim semineri düzenlendi.



Çavuşlu köyünde düzenlenen seminerde konuşan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ, bağcılık ve meyvecilik alanında söz sahibi olan Çavuşlu köyünde ihalesi tamamlanan Çavuşlu Göleti'nin devreye girmesiyle tarımsal potansiyelin katlanarak artacağını ve ciddi verim artışı sağlanacağını söyledi.



Çağın bilgi çağı olduğunu hatırlatan Karadağ, "Tarımsal faaliyetler de bilimsel veriler doğrultusunda yapılırsa, hem gıda güvenliği sağlanmış olacak hem de çevremize ve bu güzel ekolojiye zarar vermeden üretim yapmış olacağız. Bayramiç temiz doğası ve sağlıklı tarımsal üretimiyle ön plana çıkacak. Çavuşlu köyümüzdeki bağ alanlarımızın ağırlıklı olarak karasakız üzüm çeşidinden oluşması ve bu çeşidin de piyasa alım payının düşmesi dolayısıyla mevcut bağlarımızda sofralık çeşitlere dönüşüm için yeni çalışma başlattık. En kısa zamanda bölgeye uygun kaliteli çeşitlerin deneme bağlarını ücretsiz olarak kurmayı ve bunları üreticilerimizin görerek çeşit tercihlerini oluşturmayı hedefliyoruz. Çavuşlu bu konuda pilot köyümüz olacak." dedi.



Seminere ilçe merkezi ile Çavuşlu, Akçakıl ve Evciler köylerinden çok sayıda üretici katıldı.