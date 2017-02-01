Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fethi Sallama'nın (73) kullandığı 17 TA 700 plakalı traktör, ilçe çıkışındaki meyve sebze halinin önünde, Necati Dalkıran yönetimindeki 17 NC 609 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada sürücü Sallama ile traktörde bulunan Nefise Sallama (67) ile Yüksel Çam (63) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Fethi Sallama, ilk müdahalenin ardından helikopterle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ÇÖMÜ Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Bayramiç'te Trafik Kazası: 3 Yaralı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.