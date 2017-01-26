Bayramiç'te Güvenlik Toplantısı

Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, son günlerde yaşanan hırsızlık olayları nedeniyle güvenlik toplantısı düzenlendi.



Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpinar, mahalle muhtarları ve emniyet görevlileri katıldı.





Otogar içinde bulunan kahvehanede düzenlenen toplantıda, ağırlıklı olarak oto hırsızlıkları, ev hırsızlıkları, telefon dolandırıcılığı ve trafik kurallarına uyulması konusunda vatandaşlarla aydınlatıcı konular görüşüldü.



İlçe Emniyet Müdürü Akpinar, vatandaşlara hırsızlık olayları konusunda duyarlı olunması gerektiğini belirterek, "Otomobillerinizi park edecek kapalı garajınız bulunmuyor ise aracınızı dairenizden görebileceğiniz iyi aydınlatılmış noktalara bırakmaya özen gösterin. Değerli eşya, ruhsat, ehliyet ve yedek anahtarlarınızı oto içinde bırakmayın. Otonuzu kısa süreliğine de olsa mutlaka kilitleyip açık cam bırakmayın. Bir şey olmaz anlayışından vazgeçiniz." dedi.