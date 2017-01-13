Bayramiç Kaymakamı Kendüzler, Göreve Başladı

Bayramiç Kaymakamlığına atanan Ramazan Kendüzler, göreve başladı.



Alınan bilgiye göre, Çorum'un Sungurlu ilçesinde doğan Kendüzler, ilköğretim ve lise eğitimlerini burada tamamladıktan sonra 1996 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri bölümünü kazanıp 1 yıl İngilizce dil eğitimi aldı.



Türkiye İstatistik Kurumunda Ulusal Hesaplar konusunda staj yaptıktan sonra 2005 yılına kadar özel sektörde çalışan Kendüzler, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde veri hazırlama kontrol memuru olarak memuriyet hayatına başladı.



İngiltere Leicester'da 1 yıl yabancı dil eğitimi ve bunun yanında staj mahiyetinde İngiliz idari yapı incelemesi eğitimini alan Kendüzler, Kırşehir'in Akpınar, Adıyaman'ın Tut ve Ağrı'nın Tutak ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulundu.



Kendüzler, son kararnameyle Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine atandı.