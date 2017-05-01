Bayramiç'in Coğrafi İşaretli Ürünlerinin Tanımı

Ankara'da gerçekleştirilen iki günlük "Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"n de Bayramiç Ziraat Odası ve Çanakkale Ticaret Borsası tarafından yörenin ürünlerini tanıtıldı.



Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin çok verimli geçtiğini söyledi.



Çanakkale'deki 3 coğrafi işaretin ikisinin Bayramiç'e ait olduğunu hatırlatan Pehlivan, bu zirvede katılımcılara yörenin ürünlerini tanıtma fırsatı bulduklarını söyledi.



Başkan Pehlivan, zirveye katılanlara da bölgede yetişen ürünlerden de ikram ettiklerini kaydetti.