Bayramiç'in Coğrafi İşaretli Ürünleri Zirvede Tanıtıldı

Ankara'da gerçekleştirilen iki günlük 'Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesin'de Bayramiç Ziraat Odası Çanakkale Ticaret Borsası ile birlikte yörenin ürünlerini tanıttı.



28-29 Nisan tarihlerinde Ankara Ticaret Kongre Merkezinde ilk kez gerçekleştirilen 'Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne katılan Çanakkale Ticaret Borsası ve Bayramiç Ziraat Odası etkinlikte ürünlerini tanıtma fırsatı buldu.



Çanakkale'de 3 tane coğrafi işaretli ürünün bulunduğunu, bu ürünlerin 2 tanesinin Bayramiç'te olduğunu, yine 1 ürünün Avrupa Birliği Coğrafi İşaretli Ürünler zirvesine aday olduğunu belirten Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, "Türkiye'nin 9 adet ürün müracaatının olduğunu, Avrupa'da 2 ürün tescil aldığını, geriye kalan yedi ürün inceleme aşamasında olduğunun altını çizdi. Pehlivan, "Bayramiç Beyazı incelemesi bittiğinde Türkiye de 3'üncü, Şehitler Diyarı Çanakkale ve ilçemizde ise 1'inci olacaktır" dedi. - ÇANAKKALE