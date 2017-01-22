Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi'nin Franchise Koşulları Neler?

Osmanlı Kahvecisi Franchise ve Pazarlama Yetkilisi Serhan Dokur, Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi'nin franchise koşullarını Wise TV'ye anlattı.



Dokur, "Yurt içi minimum 200 metrekare olması şartı ile anahtar teslim çalışıyoruz. Gördüğünüz dekorasyon, endüstriyel ürünler, soğutma üniteleri, ilk seferliğine verilmek üzere olan gıda ürünleri ve isim hakkı olmak üzere veriyoruz. Çoğu yatırımcımız en kısa sürede kendilerini tolere edeceği için, 12-24 ay arasında kendisini amorti ediy0r" diyerek oldukça yoğun talep gördüklerini belirtti.