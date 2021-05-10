Bayramdan sonra okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak 2021? Kabine toplantısı detayı

Okullar ne zaman açılacak 2021? Bayramdan sonra okullar açılacak mı? Soruları merak ediliyor. İkinci dönemin başladıktan kısa bir süre sonra uzaktan eğitime geçildi. İlk kabine toplantısında en önemli gündem konusunun okullar olacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme dönemi sinyali verdi. Peki, Okullar ne zaman açılacak 2021? Bayramdan sonra okullar açılacak mı? Kabine toplantısı detayı

Okulların ne zaman açılacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Uzaktan eğitim için süreç devam ederken, normalleşmede yeni takvimin ilerleyen günlerce açıklanacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Milyonlarca veli, eğitimci ve öğrenciyi yakından ilgilendiren yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinede yeni normalleşme takviminin ele alınacağını ve okulların açılışıyla ilgili sürecin de görüşüleceğini bildirdi. Yapılacak ilk Kabine Toplantısı sonrası okulların açılış tarihinin kesinleşmesi bekleniyor.

BAYRAMDAN SONRA OKULLAR AÇILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası" programına, Vahdettin Köşkü'nden videokonferans aracılığıyla bağlandı.

Programa katılan Ankara Adalet Nizamoğlu Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Umut Kelepircioğlu, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni liseli gençler olarak aktif kullandıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanım pandemi sebebiyle okullarımızdan uzak kaldık. Acaba gerekli hijyen koşulları sağlandıktan sonra okullarımız açılacak mı?" sorusunu yöneltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruyu şöyle yanıtladı:

"İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak. Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mani oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor.

Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da netice almaya başladığımızı gösteriyor. Fakat gerektiğinde şartları zorlama pahasına sizleri okulunuzla buluşturmak için her türlü gayreti gösterdiğimizden emin olabilirsiniz. Zira herhalde bir gencin en büyük aşkı öğretmenidir, okulundaki arkadaşlarıdır, okuludur. Ve okullarımızla bizler gelişiyoruz. Okullarımızla geleceğe yönelik güç, kuvvet buluyoruz. Onun için derdimiz bir an önce sağlıklı bir şekilde okullarınıza kavuşmak ve tekrar derslerinize dönmek, hocalarınızla bir arada olmaktır."

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Okulların açılacağı tarihle ilgili Milli Eğitim Bakanı Selçuk 17 Mayıs'tan sonra durumun netleşeceğini belirtti. Yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih ile ilgili net açıklamaların 17 günlük kısıtlama sonrası gelmesi ön görülüyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okulların kapanış tarihi hakkında detayları merak eden pek çok kişi, bakanlığın bu konuda yapmış olduğu açıklamayı sorguluyor. Diğer taraftan 17 günlük tam kapanmanın ardından okulların açılması ve sınavların gerçekleştirilmesi konuşuluyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında yeni tip korona virüs salgını döneminde eğitimde merak edilenlere ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

MEB Bakanı Ziya Selçuk, nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Eksiği olan öğrenciyi belirlediklerini ve öğretmenlerin o çocuklara özel ders verdiğini, bunun bir tamamlama çalışması olduğunu ifade eden Selçuk, yazın kritik gruplara özel kamplar düzenleneceğini aktardı.

MEB'DEN YAPILAN SON AÇIKLAMA

MEB'den Tam Kapanma kararı sonrası açıklama;

-Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda;

-Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19:00'dan itibaren başlayacaktır.

- Okullarda 3 Mayıs 2021 sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021 Yaz tatili Bakan Ziya Selçuk'un belirttiği gibi 2 Temmuz'a kadar sürdüğü takdirde öğrenciler karnelerini bu tarihte alacak.

15 Haziran'da sona ermesi beklenen eğitim öğretim yılı böylelikle 17 gün uzamış olacak.