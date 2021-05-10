Bayramda yasak var mı 2021? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bayramda yasak var mı, sokağa çıkma yasağı devam edecek mi merak ediliyor. Türkiye 17 günlük tam kapanma içerisinde... Bu 17 gün içinde Ramazan Bayramı da yer alıyor. Bayramda eş dost ziyareti yapmak isteyenler "Bayramda tam kapanma var mı? Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna cevap arıyor. İşte ayrıntılar...

Bayramda yasak var mı 2021?Türkiye tam kapanma günlerinden geçerken bir yandan da Ramazan Bayramı yaklaşıyor. Bayramda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Sıklıkla sorulan soru ise "Bayramda tam kapanma var mı? Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?" şeklinde...

BAYRAMDA YASAK VAR MI?

Tam kapanma 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek. Böylelikle 13-14-15 Mayıs'taki Ramazan Bayramı'dan da sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.