Bayramda PTT açık mı 2021? Kargolar bayramda çalışıyor mu?
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Bayramda PTT açık mı 2021? Kargolar bayramda çalışıyor mu?

Bayramda PTT açık mı 2021? Kargolar bayramda çalışıyor mu?
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Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kargoların çalışıp çalışmayacağı gündemde ki yerini koruyor. Tüm sene kesintisiz hizmet veren kargolar bayram günlerin de hizmet vermiyor. Vatandaşlar ise satın aldıkları ürünlerin teslimatında gecikmemeler olmaması için planlarını bayram öncesi veya sonrasına yapmalı. Peki, Bayramda PTT açık mı 2021? Kargolar Bayramda çalışıyor mu 2021? Ramazan Bayramda kargolar açık mı? 2021 Ramazan Bayramı tatilinde kargolar çalışacak mı?

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kargoların çalışıp çalışmayacağı gündemde ki yerini koruyor. Tüm sene kesintisiz hizmet veren kargolar bayram günlerin de hizmet vermiyor. Vatandaşlar ise satın aldıkları ürünlerin teslimatında gecikmemeler olmaması için planlarını bayram öncesi veya sonrasına yapmalı. Peki, Bayramda PTT açık mı 2021? Kargolar Bayramda çalışıyor mu 2021? Ramazan Bayramda kargolar açık mı? 2021 Ramazan Bayramı tatilinde kargolar çalışacak mı? İşte detaylar haberimizde…

BAYRAMDA PTT AÇIK MI 2021?

Kargolar her sene dini bayramlarda hizmet vermese de, vatandaşlar sürekli aynı araştırmayı yapıyor. Bu sene de kargolar bayramda çalışıyor mu 2021 sorusu yine gündemde. Kargolar her bayram olduğu gibi bu bayramda hizmet veremeyecek. Arife gün ise bazı kargo şirketleri yarım gün bazıları ise tam gün hizmet veriyor.

Bayramda kargo gönderecek ya da alacak olanların planlarını bayram öncesi ya da sonrasına yapması uygun olacaktır. Her kargo şirketinin çalışma saati değişik olsa da, bayram boyunca genelde tüm kargo şirketleri kapalı oluyor. haberler.com

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 08.30'da başlar ve 12.30'a kadar devam eder. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren Kargo daha sonra öğlen 13.30'da mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. PTT Kargo genel müdürlükleri hafta sonu sadece Cumartesi günü de hizmet vermektedir. Genel itibariyle bu müdürlüklerin çalışma saati 09:00 ile 19:30 arasıdır ve öğle tatili bulunmaz.

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta sonları Cumartesi günü 08:30'dan 14.00'a kadar çalışan Sürat Kargo, pazar günü kapalı.

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Cumartesi Çalışma Saatleri: 08:30 – 14:00 olan MNG kargo pazar günleri kapalı.

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo'nun Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece Yurtiçi Kargo şubelerinde yapılmaktadır.

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta sonu cumartesi günleri 09:30'dan 15.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Aras kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

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Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
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#EVDEKAL
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