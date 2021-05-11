Bayramda Noterler açık mı? Noter çalışma saatleri: 2021? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı tatilinin başlayacak olması nedeniyle gözler kamu kurumlarına çevrildi. Kamu kurumlarında çalışan personeller 9 gün izinli sayılacak. Bu noktada, Bayramda Noterler açık mı? sorusu sıklıkla araştırılmaya başlandı. Peki, 11 Mayıs (Bugün) resmi tatil mi 2021? Bugün banka, vergi daireleri, PTT açık mı? Bayramda Noterler açık mı? 2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Bayramda Adliyeler açık mı?

Ramazan Bayramı tatilinin başlayacak olması nedeniyle gözler kamu kurumlarına çevrildi. Kamu kurumlarında çalışan personeller 9 gün izinli sayılacak. Bu noktada, Bayramda Noterler açık mı? sorusu sıklıkla araştırılmaya başlandı. Peki, 11 Mayıs (Bugün) resmi tatil mi 2021? Bugün banka, vergi daireleri, PTT açık mı? Bayramda Noterler açık mı? 2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Bayramda Adliyeler açık mı? İşte detaylar haberimizde…

BAYRAMDA NOTERLER AÇIK MI?

Noterlerin son durumu İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelgeyle birlikte belli oldu. Nöbetçi noterler ile buralarda çalışanlar da muaf olacak.

PTT AÇIK MI?

Tam kapanma kapsamın ilan edilen sokağa çıkma yasağında PTT'nin açık olacağı yayınlanan genelge ile belirlendi.

" Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri"

ADLİYELER AÇIK MI?

Mahkemelerin son durumu İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelgeyle birlikte belli oldu. Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar muaf olacak.

RAMAZAN BAYRAMI TAİLİ KAÇ GÜN?

9 gün bayram tatili, 8 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 16 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Kamu personelleri 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli olacak.

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması kararlaştırıldı. Kamu çalışanları bayram tatili haftasına denk gelen 10-11 Mayıs'ta tam gün 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli olacak. Böylelikle bayram tatili 9 gün olacak. haberler.com

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COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

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