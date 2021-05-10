Bayramda mezarlığa gitmek yasak mı 2021? Ramazan Bayramı'nda mezarlık ziyareti yasak mı?

Bayramda mezarlık ziyareti yasaklandı mı sorusu son günlerde pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Tam kapanma nedeniyle sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Peki, Bayramda mezarlığa gitmek yasak mı 2021? Ramazan Bayramı'nda mezarlık ziyareti yasak mı?

Ramazan Bayramı öncesinde en çok merak edilen konuların başında mezarlıkların durumu geliyor. Pandemi gölgesinde geçen Ramazan Bayramı'nda mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılacağı bildirilmişti. Ramazan Bayramı'nda kaybettikleri yakınlarını ziyaret etmek isteyenler, mezarlıkların açık olup olmayacağı sorularına internet üzerinden yanıt arıyor. Peki, Ramazan Bayramı için ne karar verildi, bayramda mezarlığa gitmek yasak mı?

BAYRAMDA MEZARLIK ZİYARETİ YASAK MI 2021?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında önlemler alındı. Ramazan bayramında mezar ziyaretlerini yasak olup olmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.