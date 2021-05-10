Bayramda mezarlığa gitmek yasak mı 2021? Ramazan Bayramı'nda mezarlık ziyareti yasak mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayramda mezarlığa gitmek yasak mı 2021? Ramazan Bayramı'nda mezarlık ziyareti yasak mı?

Bayramda mezarlığa gitmek yasak mı 2021? Ramazan Bayramı'nda mezarlık ziyareti yasak mı?
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Bayramda mezarlık ziyareti yasaklandı mı sorusu son günlerde pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Tam kapanma nedeniyle sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Peki, Bayramda mezarlığa gitmek yasak mı 2021? Ramazan Bayramı'nda mezarlık ziyareti yasak mı?

Ramazan Bayramı öncesinde en çok merak edilen konuların başında mezarlıkların durumu geliyor. Pandemi gölgesinde geçen Ramazan Bayramı'nda mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılacağı bildirilmişti. Ramazan Bayramı'nda kaybettikleri yakınlarını ziyaret etmek isteyenler, mezarlıkların açık olup olmayacağı sorularına internet üzerinden yanıt arıyor. Peki, Ramazan Bayramı için ne karar verildi, bayramda mezarlığa gitmek yasak mı?

BAYRAMDA MEZARLIK ZİYARETİ YASAK MI 2021?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında önlemler alındı. Ramazan bayramında mezar ziyaretlerini yasak olup olmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ramazan Eles
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Kasapoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Özcan Deniz İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Ozan Tufan Serdar Aziz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bayramda mezarlığa gitmek yasak mı 2021? Ramazan Bayramı'nda mezarlık ziyareti yasak mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 15:34:53. #1.16#

title