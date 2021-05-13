Bayramda mezar ziyareti yapılabilir mi? Bayramda mezar ziyareti yasak mı 2021?
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Bayramda mezar ziyareti yapılabilir mi? Bayramda mezar ziyareti yasak mı 2021?

Bayramda mezar ziyareti yapılabilir mi? Bayramda mezar ziyareti yasak mı 2021?
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17 günlük devam eden ve 17 Mayıs Pazartesi günü bitecek tam kapanma Ramazan bayramını da kapsamaktadır. Peki, Bayramda mezar ziyareti yapılabilir mi? Bayramda mezar ziyareti yasak mı 2021?

17 günlük devam eden ve 17 Mayıs Pazartesi günü bitecek tam kapanma Ramazan bayramını da kapsamaktadır. Peki, Bayramda mezar ziyareti yapılabilir mi? Bayramda mezar ziyareti yasak mı 2021?

BAYRAMDA MEZAR ZİYARETİ YASAK MI?

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Defin işlemleri bu süreçte devam ettiği için mezarlıklar açık. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde mahalli idarelerin mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli kısıtlamadan muaf tutuluyor. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu genelge gönderdi. Şehit aileleri, Arife ile Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

"Genelgede, "ülkemizin bütünlüğü" ve "milletimizin birliği" için canlarını feda ederek şehadet şerbetini içen aziz şehitlerin aileleri için dini bayramlar vesilesiyle gerçekleştirdikleri şehitlik ziyaretlerinin özel zamanlar olduğu belirtildi.

BAYRAMDA MEZARLIK ZİYARETİ YAPILABİLİR Mİ?

Devlet olmanın temel sorumluluğu şehit ailelerinin bu haklı taleplerine, salgınla mücadele tedbirlerini de göz önünde bulundurarak karşılık vermek ve onların gönül rahatlığıyla şehitleriyle buluşmalarını sağlamak olduğu ifade edilen genelgede, şu hususlar belirtildi:

Şehit aileleri, Arife ile Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Bayram öncesinde valilik/kaymakamlıklar tarafından ilgili kurumlarla koordineli şekilde tüm şehit mezarlarının bakım/onarım çalışmaları ile temizlik işleri tamamlanacak. Şehit aileleri kabristan ziyaretlerine kendi istek ve imkanları doğrultusunda belirtilen günlerde diledikleri zamanda gidebilecek.

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