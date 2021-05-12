Bayramda fırınlar açık mı 2021? Yarın fırınlar açık mı?

Bayramda fırınlar açık mı 2021? Yarın fırınlar açık mı? Tam kapanmada fırın çalışma saatleri araştırılıyor. Ramazan ayı boyunca uygulanan tam kapanma 17 Mayıs'a kadar devam edecek. Yarın Ramazanın son günü. Peki, bayramda fırınlar açık olacak mı? Fırınlar kaça kadar açık? Pide ve ekmek satışı sahura kadar devam ediyor mu?

29 Nisan saat 19.00'da uygulanmaya başlanan ve 17 Mayıs 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi devam ederken bayramı kapsayan yeni genelge yayınlandı. İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesiyle birlikte yeme-içme yerlerinin çalışma saatinde değişikliğe gidildi.

BAYRAMDA FIRINLAR AÇIK MI?

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, arefe günü ile Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği 13, 14 ve 15 Mayıs'ta söz konusu iş yerlerinin çalışma şekillerinde değişiklik yapılmayacak.

Bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatlerinde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bunların sadece ekmek satan bayileri ise gün boyunca hizmet vermeye devam edecek.

Vatandaşlar, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu iş yerlerinden ikametlerine en yakın olanlara araç kullanmamak şartıyla gidip gelebilecek.

Söz konusu iş yerleri, aynı saatler arasında siparişlerini adreslere paket servis şeklinde de ulaştırabilecek.

FIRINLAR KAÇA KADAR AÇIK?

Fırınlar sokağa çıkma yasağı süresince iftar vaktine kadar satışlarına devam ediyor. Ramazan ayı içerisinde uzun pide kuyrukları oluşmasını önlemek adına fırınlarda iftardan 1 saat önce pide üretimi duruyor. İftardan sonra ise fırınlar sadece üretim yapabiliyor.

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.