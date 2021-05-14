Bayramda borsa açık mı 2021? Borsa 14 Mayıs (bugün) açık mı? Borsa yarın açık mı, kapalı mı?

Borsa çarşamba günü açık mı? Borsa İstanbul'un resmi tatilleri araştırılan konular arasında. Ülkemizde ve dünyada borsaların açılış ve kapanış saatleri, hisse piyasalarında zamanında işlem yapabilmek için çok önemlidir. İşte, Bayramda borsa açık mı 2021? Borsa yarın açık mı, kapalı mı? 14 Mayıs borsa açık mı? bayram tatilinde borsada işlem yapılır mı? sorularının yanıtları....

Borsa çarşamba günü açık mı? Bayramda borsa açık mı?14 Mayıs borsa açık mı? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer alıyor. Borsa İstanbul'da borsa açılış kapanış saatleri ve resmi tatil günleri, yatırımcılar için çok önemlidir. Özellikle borsaya yeni giren binlerce yatırımcının en çok merak ettiği konu borsa çalışma saatleridir.

BORSA İŞLEM SAATLERİ

Anlık harekete geçeceğiniz yatırımlar için farklı farklı zaman dilimleri de vardır. İşte farklı zaman dilimlerinde borsa çalışma saatleri:

Borsa çarşamba günü açık mı? Borsa İstanbul'un resmi tatilleri araştırılan konular arasında. Ülkemizde ve dünyada borsaların açılış ve kapanış saatleri, hisse piyasalarında zamanında işlem yapabilmek için çok önemlidir. İşte, Bayramda borsa açık mı 2021? Borsa yarın açık mı, kapalı mı? 14 Mayıs borsa açık mı? bayram tatilinde borsada işlem yapılır mı? sorularının yanıtları....

Bayramda borsa açık mı? 14 Mayıs borsa açık mı? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer alıyor. Borsa İstanbul'da borsa açılış kapanış saatleri ve resmi tatil günleri, yatırımcılar için çok önemlidir. Özellikle borsaya yeni giren binlerce yatırımcının en çok merak ettiği konu borsa çalışma saatleridir.

• Açılış Seansı Emir Toplama için saat aralığı: 09:40-09:55

• Eşleştirme/ Fiyat Belirleme için saat aralığı: 09:55-10:00

• Sürekli İşlem için saat aralığı: 10:00-13:00

• Gün ortası verilen alım satım emirlerinin toplandığı aralık: 13:00-13:55

Toplanan alım satım emirleri eşleştirilerek hisselerin işlem göreceği değer 13:55-14:00 aralığında gerçekleşir.

• Sürekli işlem için saat aralığı: 14:00-18:00

• Kapanış saat aralığı: 18:00-18:01

• Kapanış Seansı Emir Toplama saat aralığı: 18:01-18:05

• Eşleştirme/ Fiyat Belirleme için saat aralığı: 18:05-18:07

• Kapanış Fiyatından İşlemler için saat aralığı: 18:07-18:10

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları Seans Saatleri şu şekildedir:

• Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri için saat aralığı: 09:30-18:10

• Endeks Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri için saat aralığı: 09:30-18:15

• Diğer Sözleşmeler için saat aralığı: 09:30-18:15

BORSA BAYRAM GÜNÜ AÇIK MI? 14 MAYIS BORSA AÇIK MI?

Ülkemizde ve dünyada borsaların açılış ve kapanış saatleri, hisse piyasalarında zamanında işlem yapabilmek için çok önemlidir. Küresel ölçekte en büyük hisse piyasaları olan Avrupa, Asya ve Amerikan borsaları mesai saatleri hakkında tüm bilgiler Borsa İstanbul tarafından açıklanmakta. Borsa, 14 Mayıs 2021, Cuma Ramazan Bayramı nedeniyle kapalıdır.

Ramazan Bayramının resmi tatil olması nedeniyle borsalar bayram boyunca (13-14-15 Mayıs) kapalı olacaktır.