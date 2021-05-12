Bayram namazı kılınacak mı?
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Bayram namazı kılınacak mı?

Bayram namazı kılınacak mı?
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Ramazan Bayramı'yla ilgili merak edilen soruları cevaplayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazı hakkında açıklama yaptı. Peki, bayram namazı kılınacak mı? Bayram namazında camiler açık mı?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan ayının son sahurunda TRT1 ekranlarından canlı olarak yayınlanan "Sahur Bereketi" programına konuk oldu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş programda, Ramazan ayı ve gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Peki, bayram namazında camiler açık mı? Bayram namazı kılınacak mı?

BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

Katıldığı televizyon programında Ramazan Bayramı'yla ilgili merak edilen soruları cevaplayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazının camilerde kılınacağını söyledi. Camilerde salgın tedbirlerine titizlikle uyulduğunu belirten Erbaş, "Cemaatimiz, tedbirler noktasında çok düzenli hareket etti. Bu tedbirlere riayet ederek inşallah bayram namazlarımızı kılacağız" dedi.

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