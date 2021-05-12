Bayram namazı evde kılınır mı? Bayram namazını evde kılmak günah mı? Bayram namazı camide mi kılınacak?

Bayram namazı evde kılınır mı vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Koronavirüs nedeniyle Bayram namazını evde kılmak isteyen vatandaşlar Bayram namazı evde kılınır mı? sorusunun cevabını merak ediyor. Konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı geçtiğimiz senelerde açıklama yapmıştı. Peki, Bayram namazı evde kılınır mı? Bayram namazı camide mi kılınacak? Detaylar haberimizde...

Bayram namazı camilerde mi kılınacak? Bu yıl bayram namazı camilerde mi kılınır? Diyanet'ten bir açıklama yapıldı mı? Bayram namazı evde kılınır mı? Bayram namazı camide mi kılınacak? Bayram namazını evde kılmak günah mı? Bayram namazını evde kılmak caiz mi? Bayram namazını evde kılmak günah olur mu?

BU YIL 2021 RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI CAMİLERDE Mİ KILINACAK?

Evet konu hakkında yapılan açıklamada bu yıl pandemi kurallarına uyularak camilerde bayram namazı eda edilebilecek.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada:

"Salgın tedbirlerinin en güzel uygulandığı mekanlar camilerimiz oldu. Bu tedbirlere riayet ederek inşallah bayram namazlarımızı kılacağız." dedi.

Buna göre bu yıl bayram namazı camilerde kılınacaktır.

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINABİLİR Mİ? (DİYANET'İN AÇIKLAMASI)

Din İşleri Yüksek Kurulundan yapılan açımlada şu ifadelere yer verildi: İslam'da farz olan oruç ve hac ibadetlerinin tamamlanmasıyla Ramazan ve Kurban olmak üzere iki dinî bayram kabul edilmiş ve her ikisi için de bayram namazları meşru kılınmıştır. Hz. Peygamber (s.a.s.) ve ashabının (r.a.) tatbikatına göre kendine özgü ilave tekbirleriyle birlikte ikişer rekât olan bayram namazları daima geniş alanlarda ve cemaatle kılınmış, ardından da bayram hutbesi irad edilmiş ve bu hususta bir icma oluşmuştur. Öte taraftan fıkıh mezhepleri, bayram namazının hükmü ve bu ibadetin tek başına kılınıp kılınmayacağı konusunda farklı görüşler serdetmiştir. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîler'e göre vâcip, Şâfiîler'e göre sünnettir. Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır. Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez. Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır. Şafiî mezhebine göre de bayram namazının bir yerde ve topluca kılınması esastır. Bununla birlikte değişik sebeplerle cemaate katılamayanların münferit olarak kılması da caizdir. Buna göre cemaate katılmayan kişiler, kadınlar, çocuklar ve yolcular evlerinde münferiden bayram namazını kılabilirler. Bayram namazlarını sünnet olarak gören Şafiilere göre yalnız başına kılacak kimsenin hutbe okuması şart değildir. Netice itibariyle Bayram namazları oruç ve hac gibi uzun süreli ve yoğun ibadetlerin tamamlanmasının sevinç ve coşkusunu yaşamak üzere hep birlikte cemaatle kılınan ve Müslümanların vahdetini gösteren çok önemli ibadetlerdir. Ancak salgın, bulaşıcı hastalık, karantina uygulamaları gibi sebeplerle bu namazın camilerde veya musallalarda cemaatle kılınması imkanının olmadığı zamanlarda, Müslümanların yukarıda açıklanan görüşler doğrultusunda ibadet hayatlarına yön vermeleri mümkündür.

BAYRAM NAMAZI CEMAATLE KILINMASI ŞART MI? EVDE KILINABİLİR Mİ? EVDE KILMAK GÜNAH MI?

Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır. Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez. Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır.

Şafiî mezhebine göre de bayram namazının bir yerde ve topluca kılınması esastır. Bununla birlikte değişik sebeplerle cemaate katılamayanların münferit olarak kılması da caizdir. Buna göre cemaate katılmayan kişiler, kadınlar, çocuklar ve yolcular evlerinde münferiden bayram namazını kılabilirler. Bayram namazlarını sünnet olarak gören Şafiilere göre yalnız başına kılacak kimsenin hutbe okuması şart değildir.

Netice itibariyle Bayram namazları oruç ve hac gibi uzun süreli ve yoğun ibadetlerin tamamlanmasının sevinç ve coşkusunu yaşamak üzere hep birlikte cemaatle kılınan ve Müslümanların vahdetini gösteren çok önemli ibadetlerdir.