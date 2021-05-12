Bayram Gecesi kılınacak 6 rekatlık namaz tarifi! Ramazan Bayramı gecesinde kılınacak 6 rekatlık namaz nasıl kılınır? Hangi sureler okunur?

Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun! Allah nice Bayramlar nasip eylesin! Bayram Gecesi'nde alimler namaz kılmayı, ibadet etmeyi, dua etmeyi, Kur'an-ı Kerim okumayı tavsiye etmişlerdir. Bugün kılınacak namazlardan birisi de 6 rekatlık namazdır. Peki, Bayram Gecesi 6 rekatlık namaz nasıl kılınır, ne okunur? Ayrıntılar haberimizde...

Bayram Gecesi'nde kılınacak namazlar nelerdir merak ediliyor. Ramazan ayının bugün son günü ve yarın Bayram günüdür. Bu gecede namaz kılmak, ibadet yapmak, Kur'an-ı Kerim okumak, zikir çekmek oldukça sevaptır ve alimler tarafından tavsiye edilmiştir. Peki Bayram Gecesi'nde hangi namazlar kılınır? Bayram Gecesi 6 rekatlık namazın tarifi nedir? Bayram Gecesi 6 rekatlık namazın tarifi nedir? Bayram Gecesi'ne özel kılınacak namaz var mı? Bayram Gecesi namazları ve tariflerine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Bayram Gecesi kılınacak 6 rekat namaz tarifi! Bayram Gecesi 6 rekatlık namaz nasıl kılınır? Şimdiden Allah kabul eylesin...

RAMAZAN BAYRAM'I GECESİ NE ZAMAN?

Bu gece Ramazan Bayram'ı gecesidir. Yani 12 Mayıs Çarşamba'yı 13 Mayıs Perşembe'ye bağlayan gece Ramazan Bayram'ı gecesi olmaktadır. Bu gece teravih namazı yoktur fakat alimler nafile namaz kılmayı tavsiye etmişlerdir. Ek olarak bol bol dua etmeli ve Kur'an-ı Kerim okumalıyız...

Ramazan bayramı gecesi : 12 Mayıs Çarşamba akşam namazından 13 Mayıs Perşembe sabah namazına kadar olan vakittir!

BAYRAM GECESİ KILINACAK 6 REKAT NAMAZ VE TARİFİ

Selman (Radıyallahu Anh)'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Her kim iki bayram gecesinde 6 rekat (nafile namaz) kılarsa, mutlaka o kişi gerçekten kendisi için cehennem(e girmek) vacib olan (azap kararı kesinleşmiş olan kendisine ait) bir hane halkının hepsi(nin kurtuluşu) hakkında şefaatçi kılınır (onların cehennemden kurtulup, cennete girebilmeleri için şefaat etme izni kendisine verilir.)"

(Kaynak : ed-Deylemi, el-Firdevs bi me'suri'l-hıtab - İbnü Arrak, Tenzihüş-şeri'a, Kitabüs-salat)

(Teşekkür : Bu namaz tariflerini, zikirlerin ve ibadetlerin yapılışını günümüze ulaştıran, Arapça'dan Türkçe'ye çeviren ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)

6 REKATLIK NAMAZIN KISACA TARİFİ

6 rekatlık namaz için okunacak sureler yazılmamıştır. Burada Fatiha'dan sonra istediğiniz sureleri okuyabilirsiniz. Sonuçta hadiste kim bayram gecesinde 6 rekat namaz kılarsa diyor. Yani Fatiha+İhlas Suresi de okuyabilirsiniz. Allah kabul eylesin...

BAYRAM GECESİ 6 REKAT NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Tarifini paylaştığımız bu namaz bugün akşam namazından veya yatsı namazından sonra kılınabilir. Yani bu namaz 12 Mayıs Çarşamba'yı 13 Mayıs Perşembe'ye bağlayan gece kılınacaktır.