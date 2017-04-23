Bayram Bektaş: "Güzel Bir Galibiyet Oldu"

Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, alt sıralardan kurtulma adına güzel bir galibiyet aldıklarını belirterek, galibiyeti taraftarlara armağan etti.



TFF 1. Lig'in 29. haftasında sahasında karşılaştığı Samsunspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir 3 puanı hanesine yazdıran Elazığspor'da maç sonu Teknik Direktör Bayram Bektaş açıklamalarda bulundu.



Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, "Geriden gelip kazanan bir Elazığspor. Bu maçı ikiye ayırmamız lazım. İlk yarıda rüzgardan dolayı pas trafiğini yapamadık, geçişleri sağlayamadık. Pozisyon vermeden bir gol yedik. İkinci yarı çok farklı bir Elazığspor vardı. Ben bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Alt sıralardan kurtulmak adına güzel bir galibiyet oldu. Çok şükür bu mutluluğu yaşadık. Bize gönülden destek verenlere hediye olsun. Yönetimsel anlamda son günlerde sıkıntılar yaşıyorduk. Biraz mutluluk oldu bizim için" dedi.



Traore'ye gösterilen kırmızı kart pozisyonunu da değerlendiren Bektaş, "Traore'yi ikinci mücadelelerde ayakta kalmamız gerektiğini düşünerek oyundan almadık. Ama ona ikinci kartı görme dedik. Rakip takım futbolcusu geçerken ayağına takıldı 10 kişi kaldı. Önemli değil o da elinden geleni yaptı sahada. 10 tane takım arkadaşı onun yokluğunu aratmadı" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ