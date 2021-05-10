Bayram arefesi ne zaman 2021? Ramazan Bayramı ne zaman 2021?
Koronavirüs ile mücadele kapsamında Ramazan bayramı sokağa çıkma yasağı ile geçecek. Peki, Bayram arefesi ne zaman 2021? Oruç ne zaman bitiyor Diyanet takvim! Ramazan bayramı tatili! Bu sene bayram ne zaman, arefe günü hangi tarihte?
Koronavirüs ile mücadele kapsamında Ramazan bayramı sokağa çıkma yasağı ile geçecek. Peki, Bayram arefesi ne zaman 2021? Ramazan Bayramı ne zaman 2021?
AREFE GÜNÜ NE ZAMAN, TATİL Mİ?
Bayramın hafta sonunu içine alması sebebiyle bayram tatilinin kısa olacak. Arefe günü, Resmi Gazete'deki bilgiye göre yarım gün olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla kamu çalışanları için kurumların insiyatifinde idari tatil ilan edilmezse, 12 Mayıs Çarşamba günü tatil başlayacak.
RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL?
12 Mayıs 2021 Çarşamba: Yarım Gün
13 Mayıs 2021 Çarşamba: 1. Gün
14 Mayıs 2021 Çarşamba: 2. Gün
15 Mayıs 2021 Çarşamba: 3. Gün
BAYRAM AREFESİ NE ZAMAN 2021?
11 Ayın Sultanı'na yavaş yavaş veda etmek üzereyiz. Artık ramazanın bitmesine sayılı günler kaldı. Arefe günü, Mayıs 12'sine denk geliyor.
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi