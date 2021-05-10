Bayram arefesi ne zaman 2021? Ramazan Bayramı ne zaman 2021?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Ramazan bayramı sokağa çıkma yasağı ile geçecek. Peki, Bayram arefesi ne zaman 2021? Oruç ne zaman bitiyor Diyanet takvim! Ramazan bayramı tatili! Bu sene bayram ne zaman, arefe günü hangi tarihte?