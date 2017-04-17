Bayraktar Mini İHA'ların V3 Serisi TSK Envanterine Girdi

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine yeni nesil bir İHA daha girdi. Baykar tarafından üretilen Bayraktar Mini İHA'ların V3 serisi de artık TSK tarafından kullanılacak.

YENİ NESİL MİNA İHA'NIN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Haberi resmi Twitter hesabından duyuran Baykar, aynı paylaşımda yeni nesil mini İHA'nın görüntülerini de yayınladı.

Görüntülerde bir çantada taşınan mini İHA, parçaları birleştirildikten sonra göreve çıkıyor. Mini İHA V3, gökyüzünden kaydettiği görüntüleri anlık olarak ekrana aktarıyor.