Bayraklı'daki Dev Pazar Yeri Projesi Tamamlandı

İzmir'de, Bayraklı Belediyesinin Çay Mahallesinde 7 bin 194 metrekare alanda projelendirdiği dev pazar yeri projesi tamamlandı. Çevre düzenlenmesi bittikten sonra açılacağı ifade edilen pazar yerinin bölgenin önemli bir ihtiyacına yanıt vereceği kaydedildi.



Bayraklı ilçesinde mevcut pazar yerlerini yenileyen, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni pazar yerleri kazandıran Bayraklı Belediyesi, Çay Mahallesindeki dev pazar projesinde mutlu sona ulaştı. Bölgenin önemli bir ihtiyacına yanıt verecek olan yeni projenin inşaat çalışmasının bittiği, çevre düzenlemesinin yapılmasının ardından tesisin vatandaşın kullanımına sunulacağı öğrenildi. Engelli vatandaşların kullanacağı asansörler ve yürüyen merdivenlerin yer aldığı yeni pazar yeri bodrum, zemin ve 1. kat olmak üzere 3 katlı olarak tasarlandı. 54 araçlık otopark kapasitesi bulunacak pazar yerinde, iki adet 10 kişilik asansör, yürüyen bant, üç engelli, iki adet bay, iki adet bayan tuvaleti, zabıta odası, tartı kontrol odası ve çay ocağı olacağı belirtildi.



Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda projeler geliştirdiklerini vurgulayarak, "Sokak arası pazar yerlerini kaldırıyoruz. Yerlerine modern, kullanımı rahat pazar yerleri inşa ediyoruz. Çay mahallemizde böyle bir ihtiyaç vardı. Projenin temelini kısa süre önce attık, inşaatı hızlı bir şekilde tamamladık. Çok da güzel oldu. Çevre düzenlenmesinin tamamlanmasının ardından hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız" dedi. - İZMİR