Bayraklı'da satranç kursuna yoğun ilgi

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Bu sıralar satrançla ilgili komik açıklamalar yapılıyor. Satranç, konsantrasyonu artırıyor. Hafızayı geliştiriyor. Mantıksal düşünmeyi geliştiriyor. Herkese tavsiye ediyoruz" dedi.

Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen kurslara özellikle çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Farklı semt merkezlerinde farklı günlerde düzenlenen kurslarda çocuklara satrancın incelikleri anlatılıyor. Çocuklar, bu oyunla ayrıca kurallara uymayı, kaybetmeyi, kabullenmeyi, kazanıp kutlamayı, planlı hareket etmeyi ve hızlı düşünmeyi de öğreniyor.

AİLELERİ DE DESTEK VERİYOR

Belediyenin geçtiğimiz yıl düzenlediği satranç kurslarına 300'ün üzerinde öğrenci katıldı. Hayata geçirilen "Anne-çocuk satranç öğreniyor" projesiyle de ebeveynlerle çocukların kaliteli zaman geçirmesi hedeflendi. Yılda en az iki kez düzenlenen turnuvalara katılan kursiyerlerin kazandığı başarılar ise yüz güldürüyor.

SATRANÇ İYİDİR!

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, satrancın özellikle çocukların zihinsel gelişimine katkı sağladığını belirterek, "Satrancın birçok faydası var. Bunlar saymakla bitmez! Satrancın farklı bir yere çekilmesi akıl tutulmasından başka bir şey değil. Belediye olarak kurulduğumuzdan bu yana satranç kursu düzenliyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Yetişkinler de, 'ben de satranç öğreneceğim' diyerek kurslarımıza geliyor. Çocuklarımız, 'annem-babam satranç oynamayı bilmiyor' diye serzenişte bulunuyordu. Bunun üzerine en azından ev hanımı olan anneleri kurslarımıza davet ettik. Anne-çocuk satranç öğreniyor" projesini hayata geçirdik. İlgiden memnunuz. Kurslarımız sürüyor. Herkesi kurslarımıza bekliyoruz" dedi.

