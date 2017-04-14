Bayraklı'da Parklar Yaza Hazır

Bayraklı'da yaz öncesi parklar elden geçiriliyor. Belediye ekipleri, parklardaki oyun grubu ve spor aletlerini yeniliyor.



Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Adalet Mahallesi, Merkez ve Emek Mahallesindeki parkları yeniliyor. Yeni ve çağdaş görünüme kavuşan parklar, vatandaşların nefes alabilecekleri, gece-gündüz rahatlıkla gezebilecekleri alanlara dönüşüyor. Ekipler, Adalet Mahallesinde Bülent Kıyanç Parkı, Bayraklı Merkez Mahallesi 1921 Sokak ve Emek Mahallesi 6600 Sokak'ta bulunan parklarda yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Parklarda, basketbol sahası, çocuk oyun alanı, açık alan, spor alanı ve yeşil alan çalışmaları yapılıyor. Ayrıca çocuk oyun grubu olmayan yerlere oyun grupları ile spor aletleri yerleştiriliyor.



İlçedeki yeşil alanların artırılmasına her zaman önem verdiklerini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Göreve geldikten sonra ilçemize çok sayıda yeni park kazandırdık. Bu parklar vatandaşların yaşam alanı haline geldi. Çocuklarımız yeşil alan içinde kurulu oyun alanlarında aileleriyle hoşça vakit geçiriyor. Boş bulduğumuz alanları yeşille buluşturmaya devam edeceğiz. Gelecek kuşaklara yeşil bir Bayraklı bırakacağız" dedi. - İZMİR