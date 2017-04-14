Bayraklı'da parklar yaza hazır!

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "İlçedeki yeşil alan miktarını artırmak için yoğun bir uğraş veriyoruz. Boş bulduğumuz alanlara parklar yaparken, mevcut parklarımızı da elden geçiriyoruz, eksiklerini gideriyoruz" dedi.

Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Adalet Mahallesi, Merkez ve Emek Mahallesi'ndeki parkları baştan yaratıyor. Yeni ve çağdaş görünüme kavuşan parklar, vatandaşların nefes alabilecekleri, gündüz-gece rahatlıkla gezebilecekleri alanlara dönüşüyor. Ekipler, Adalet Mahallesi'nde Bülent Kıyanç Parkı, Bayraklı Merkez Mahallesi 1921 Sokak, Emek Mahallesi 6600 Sokak'ta bulunan parklar yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Parklarda, basketbol sahası, çocuk oyun alanı, açık alan, spor alanı ve yeşil alan çalışmaları yapılıyor. Ayrıca çocuk oyun grubu olmayan yerlere oyun grupları ile spor aletleri yerleştiriliyor.

YEŞİLE ÖNEM VERİYORUZ

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, ilçedeki yeşil alanların artırılmasına her zaman önem verdiklerini belirterek, "Göreve geldikten sonra ilçemize çok sayıda yeni park kazandırdık. Bu parklar vatandaşların yaşam alanı haline geldi. Çocuklarımız yeşil alan içinde kurulu oyun alanlarında aileleriyle hoşça vakit geçiriyor. Boş bulduğumuz alanları yeşille buluşturmaya devam edeceğiz. Gelecek kuşaklara yeşil bir Bayraklı bırakacağız" dedi.