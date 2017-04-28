Bayraklı'da Parklar Pırıl Pırıl

Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla temizlik çalışmalarına hız verdi. Ekipler, tüm parklardaki çimleri ve oyun gruplarını elden geçirdi, eksiklikleri giderdi, zararlı otları temizledi. Ağaçları budadı.



Yeşile verdiği önemle gelecek kuşaklara daha yeşil bir Bayraklı bırakmak için çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, bahar ayıyla birlikte ilçe genelinde kapsamlı bir temizlik çalışması yürütüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, farklı bölgelerde ağaç budaması yaparken, parklarda uzayan otlar misina ve çim biçme ekipmanlarıyla temizliyor. Parklarda yapılan bahar temizliğine, Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları da katkıda bulunuyor.



"Yeşili önemsiyoruz"



Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, ilçedeki parkların özellikle ailelerin uğrak yerleri haline dönüştüğünü belirterek, "Göreve geldikten sonra çok sayıda parkı ilçemize kazandırdık. Mevcut parkları elde geçirdik, geçiriyoruz. Özellikle çocuklarımız parklarda fazla vakit geçiriyor. Havaların ısınmasıyla parklarımızda temizlik seferberliği başlattık. Ev hanımları nasıl bahar aylarında evlerini baştan aşağı temizliyorsa, biz de ilçemizdeki yaşam alanlarını, parklarımızı, sokaklarımızı aynı şekilde temizliyoruz. Gelecek kuşaklara daha yeşil bir Bayraklı bırakmak için çalışmalarımız ve projelerimizi sürdüreceğiz" dedi. - İZMİR