Bayraklı'da 23 Nisan coşkuyla kutlanacak

23 Nisan Pazar günü Smyrna meydanındaki konser saat 20.00'da başlayacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu Bayraklı'da renkli görüntülere sahne olacak. Türk pop müziğinin son dönemlerde çıkış yapan en iyi seslerinden olan Derya Uluğ, bayram kutlaması kapsamında Bayraklı'da konser verecek. Bayraklı Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlik 23 Nisan'da Smyrna Meydanı'nda saat 20.00'da başlayacak. Uluğ, sevilen şarkılarını bu kez Bayraklılı sevenleri için seslendirecek.

HERKESİ BEKLİYORUZ

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı çocuklarımıza armağan etti. Biz de çocuklarımız ve gençlerimiz tarafından sevilen bir isimle bu bayramı kutlayacağız. 23 Nisan'da herkesi Smyrna Meydanı'na bekliyoruz" dedi.

