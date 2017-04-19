Bayraklı Belediyesindeki "Rüşvet ve İrtikap" Davası

İzmir'de Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ve Yardımcısı Gamze Eraslan ile belediyenin eski temizlik işleri müdürünün de aralarında olduğu 11 sanığın "rüşvet ve irtikap" iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.



İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık avukatları hazır bulundu.



Sanık Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın avukatı Bilge Özen önceki duruşmada yaptığı savunmaları tekrar etti.



Suçlamaları reddeden Özen, İzmir Büyükşehir Belediyesi hakkında da aynı olay nedeniyle dava açıldığını İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 7. Ağır Ceza mahkemesindeki son mütalaa ve beraat kararının diğer ilçe davalarına yön göstereceğini düşündüklerini ileri sürerek, bu davayla ilgili mütalaa ve hükmün getirilmesini ve bilirkişi raporuna ihtiyaç duyulmayacağını belirtti.



Mahkeme heyeti İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüş olan tüm sanıkların beraat ettiği İzmir Büyükşehir Belediyesine ilişkin dava dosyasının incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



İzmir merkezli İstanbul, Ankara ve Manisa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda "rüşvet ve irtikap" iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Gamze Eraslan ile belediyenin eski temizlik işleri müdürünün de bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı.



"2009-2012 dönemindeki ihaleye fesat karıştırma, evrakta sahtecilik, rüşvet ve irtikap" suçlamasıyla düzenlenen operasyonda şüphelilere destek amacıyla adliyeye gelen Belediye Başkanı Hasan Karabağ, gözaltındaki şirket yetkilisinin, Karabağ'a ait yazlığın tadilat parasının kendisine ödetildiğini beyan etmesi üzerine ifade için savcılığa çağrılmıştı.



İddianamede belediyenin ihale verdiği firma yetkililerinin, belediye görevlilerine cep telefonu ve uçak bileti aldığı, belediyenin bazı ihtiyaç maddelerinin de usulsüz olarak sürekli aynı firmalardan temin edildiği iddiaları yer almıştı.