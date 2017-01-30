Bursa'nın İznik ilçesinde, bylock kullandığı tespit edilen bir polis tutuklandı.
İki ay önce meslekten ihraç edilen İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru R.B'nin (26) baylock kullandığı tespit edildi. Dün gözaltına alınan R.B., emniyetteki sorgusunun ardından bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BURSA
Baylock Kullanan Polis Tutuklandı
Bursa’nın İznik ilçesinde, bylock kullandığı tespit edilen bir polis tutuklandı.
Bursa'nın İznik ilçesinde, bylock kullandığı tespit edilen bir polis tutuklandı.