Rock müzik grubu Baykuş, 14 Nisan'da IF Performance Hall sahnesinde sizlerle buluşacak.



Baykuş, dört yakın arkadaşın Ankara'da bir araya gelip müzik yaparak hayatın tadını çıkarma ve bunu olabildiğince çok insanla paylaşma çabasıdır.



Baykuş, Kaotik adı ile 1998 yılında Ankara'da kurulmuş 2011 yılı aralık ayında isim değişikliğine gitmiştir. Türkçe sözlü rock yapan Baykuş kurulduğu günden bugüne kadar 50'den fazla Türkçe sözlü besteye imza atmiş, ilk demosunu 2004 yılında çıkarmıştır.



Son olarak Sony Ericsson Unistar müzik yarışmasında Türkiye 3.'sü olan topluluk, bugüne kadar 100'den fazla canlı performans sergilemiş, bir çok kez önemli organizasyonlarda tanınmış gruplar ve müzisyenlerle birlikte aynı sahneyi paylaşmıştır. Baykuş şu anda sadece konser organizasyonları ve kendi imkanları ile kayıt ettikleri şarkılara çekmiş oldukları klipler ile, internet ve sosyal medya üzerinden dinleyici kitlesine ulaşmaktadır.



Topluluk ayrıca 2004 yılında KargoOnline'in düzenlediği "En Iyi Kargo Cover"ı yarışmasında Marilyn Monroe coverıyla birincilik ödülü kazanmıştır.



M. Burak Madencioğlu - Vokal / Gitar



Türker Öztürk - Gitar



Berkay Yılmaz - Bas Gitar



M. Can Ayçiçek - Davullu



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : IF Performance Hall



Mekan Adresi : Tunus Caddesi, Remzi Oğuz Arık Mahallesi



Başlangıç Saati : 14.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Baykuş



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır