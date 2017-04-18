Bayburt Kalkınma Platformu (BAYKAP) değerlendirme toplantısı, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.



Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Ustaoğlu, kurumlar tarafından hazırlanan SODES projelerinin Kalkınma Bakanlığına gönderildiğini söyledi.



2017 yılını proje yılı olarak değerlendirdiklerini ifade eden Ustaoğlu, şöyle konuştu:



"Tüm kurumlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ve diğer paydaşları bilgilendirme açısından çeşitli toplantılar düzenledik. İlimizin bu desteklerden maksimum oranda faydalanması için elimizden gelen gayreti gösterme arzusu içerisindeyiz. Bunun en somut göstergesi geçtiğimiz günler içerisinde açılışını yaptığımız Bayburt Doğal Taş Fabrikası'dır. Yıllardır emek verip sonucunu da aldığımız bu tesis bunun en güzel örneğidir." dedi.



Toplantı, Bayburt Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mete Emir ve Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi yetkililerinin "Rekabetçi Sektörler Programı" kapsamında verilecek proje destekleri hakkında yaptıkları sunumla sona erdi.



Toplantıya, Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış, Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak, Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selahattin Karaman, 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Cengiz Kahraman ve kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri katıldı.