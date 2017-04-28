Baykan'da Birlik Seçimleri Yapıldı

Siirt'in Baykan ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği 2017 yılı olağan birinci dönem toplantısı Birlik Başkanı Kaymakam Mehmet Kocabey başkanlığında il genel meclisi üyeleri ve köy muhtarlarının katılımıyla yapıldı.



Toplantıda, 2016 yılında Köylerin Altyapılarını Destekleme (KÖYDES) projesi ile yapılan ve 2017 yılında yapılacak hizmetlerin değerlendirilmesi yapıldı. 2016 yılında yaklaşık bir miyar 500 milyon harcama yapıldığı belirtilen bilgilendirmede, 2017 yılında Baykan KÖYDES'e 1 milyar 800 bin lira ödenek geldiği, bu ödenekle köylere hizmet götürüleceği, bu hizmetler arasında yol, su, kanalizasyon ve diğer altyapı hizmetlerinin yapılacağı ifade edildi. Değerlendirmeler sonunda yapılan seçimde, İl Genel Meclisi Üyesi Cahid Türköz ve Abdulbaki Tarhan, muhtarlardan Hakim Sarsılmaz ve Hasan Canözel bir yıllığına Köylere Hizmet Götürme Birliği üyeliğine seçildi. - SİİRT