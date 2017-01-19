Baykan: "Cumhuriyet Tarihinde Yapılamayan Tesisleri Yaptık"

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Erzurum'da faaliyet gösteren Kayak Kulüplerine yapılan malzeme dağıtım töreninde birbirinden önemli açıklamalarda bulundu.



Yakutiye Spor Salonu'nda yapılan kayak malzemesi dağıtım töreninde konuşan Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, bütün spor branşlarının yanı sıra kayak sporuna da destek verdiklerini belirterek, Türkiye'de kayak kulüplerine 2 milyonluk malzeme yardımı yaptıklarını söyledi.



TESİSLERİN DOLULUĞU BİZİM MUTLULUK KAYNAĞIMIZ



Cumhuriyet tarihinde kazandırılmış tesislerden daha fazlasını AK Parti hükümeti döneminde Türkiye'ye kazandırdıklarının altını çizen Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, 23 tesisin daha yolda olduğunu söyledi. Spor salonlarının ve tesislerin doluluğunun kendilerini mutlu ettiğini belirten Baykan, "Erzurum'a Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç'ın selamlarını getirdim. Bakanımızın destekleri ile Erzurum'daki kayak kulüplerine malzeme desteği sağladık. Özellikle 2011 UNIVERSIADE döneminde Erzurum'a yapılan buz salonlarını dolu görmek bizleri gururlandırıyor. Atlama Kulelerini de cıvıl cıvıl gördük. Sporcular atlayış yaparken, Erzurum halkı onların antrenmanına bile büyük ilgi gösteriyor" dedi.



HER ŞEY KULÜPLER İÇİN



Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye'de spor kulüplerinin daha iyi bir ortamda faaliyet yapmaları ve onların maddi gücünü hafifletmek için bu tür destekler verdiklerini vurgulayarak, "Kulüplerimiz faaliyetlerini daha iyi yapması için seferber olmuş durumdayız. Şimdi de Erzurum'daki kayak kulüplerine malzeme dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Türk gençliği spor malzemesinin de en iyisine layık" şeklinde konuştu.



Kayak Malzeme dağıtımı törenine Erzurum Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Uluslararası Organizasyonlar Dairesi Başkanı Hayrullah Ozan Çetiner, Spor Eğitim Daire Başkanı İsmail Gedikli, Mali İşler Daire Başkanı Mehmet Çapan, Kayak Federasyonu Asbaşkanı Fatih Kıyıcı, ilçe müdürleri, şube müdürleri ve kulüp yöneticileri katıldı. - ERZURUM