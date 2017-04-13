Baykal: Yağma Yok Devletimizi Yıktırmayacağız (1)

"MUZ CUMHURİYETİ Mİ BURASI? BURASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ"







CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal yeni anayasa ve referandum a ilişkin, "Bu sadece tek adam yönetimi değil. Bu denetimsiz, keyfi, şahsi tek adam yönetimi. Aklına ne eserse, gönlünden ne geçerse yapabileceği. Başkan yardımcısını istediği sayıda, nitelikte seçecek. Ne sayı ne de nitelik sınırlı. Mecliste gensoruya, güvenoyuna ihtiyaç kalmayacak. Muz Cumhuriyeti mi burası? Burası Türkiye Cumhuriyeti. Devlet kuracağız diyor. Sen kimsin bu devleti yıkıp devlet kurmaya kalkan. Yağma yok devletimizi yıktırmayacağız" dedi.







CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Alanya mitinginde konuştu. Baykal, "Şimdi öyle bir yetki veriyoruz ki bakanlığın tümünü kaldıracak. Kendisine göre sıfırdan bakanlık kuracak istediğini yerleştirecek. Aşiret düzeninde bile böyle bir şey olmaz" dedi.







"15 TEMMUZ 2016 ASKERİ DARBESİ İŞTE O REFERANDUMUN ÇOCUĞUDUR"



Denetimden hoşlanmıyor, rahatsız oluyor iktidar anayasa ile çözüm arıyor. Yolsuzluğun konuşulmasından şikayet ediyorlar. Meclis'in yapısını Cumhurbaşkanı'nın takdirine emanet etmiştir. Cumhurbaşkanı aynı zamanda partinin genel başkanı oluyor. 'Türkiye bir dikta rejimine doğru sürükleniyor' diyorlar. Acı olan ise milletin oyu ile olacak. 15 Temmuz 2016 askeri darbesi işte o referandum un çocuğudur" diye konuştu.







YAĞMA YOK DEVLETİMİZİ YIKTIRMAYCAĞIZ



Baykal, "Devlet kuracağız diyor. Yönetimi, rejimi bıraktım devlet değiştirmeyi planlıyor. Bu devletten ne sıkıntısınız var? Sen kimsin bu devleti yıkıp devlet kurmaya kalkan. Yağma yok devletimizi yıktırmayacağız" dedi.