Baykal: Şu Andaki Cumhurbaşkanı Eyaleti İyi Diye Düşünüyor (2)

MİLLETİN EGEMENLİĞİ ELİNDEN ALINMAK İSTENİYOR



CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, partisinin Kumluca'da düzenlediği mitingdeki konuşmasında pazar günkü referandum da Türkiye'nin geleceğinin, bir rejim değişikliğinin oylanacağını söyledi. Referandumda yapılacak değişikliği büyük bir tehlike olarak nitelendiren Baykal, bu tehlikenin bazılarının söylediği gibi askeri bir tehlike ya da hukuksuzluk veya daha da kötülerinin düşünülebileceği tehlikelerden olmadığını kaydetti. Baykal şunları söyledi:



"Bu referandum da evet çıkması sonucu, Türkiye'yi ve milleti büyük bir tehlike bekliyor. Bu tehlike milletin elinden egemenliğinin alınması tehlikesidir. Tek adamlık tehlikesidir. Bu anayasa değişikliğinde ve sonrasında kendilerine göre anayasa hazırlayacaklar. Bunun için milletin elinden güç alınıyor. Yeni bir anayasa yaparak Meclis'in elinden gücü alınıyor. Tek adam için milletin elinden egemenliğini almak istiyorlar. Buna evet diyecek miyiz? Kesinlikle hayır diyeceğiz. Aksi takdirde, bugünleri çok arar, hepimiz bedelini çok ağır öderiz."



Yeni anayasa değişiklinin kabul edilmesiyle devletin milletten kopartılacağını savunan Deniz Baykal, milletiyle bütünleşemeyen devletlerin akıbetinin ise Türkiye'nin yakın çevresinde, Ortadoğu'daki ülkelere bakıldığında daha iyi görüleceğini kaydetti.



Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), -