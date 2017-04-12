Baykal 'Sevinme' Tartışmalarına Açıklık Getirdi
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "Ben hep 'hayır çıkarsa sevineceğim' diyorum.
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "Ben hep 'hayır çıkarsa sevineceğim' diyorum. Bu sevinci sadece 'hayır' diyenler olarak yaşamayacağız. 'Evet' diyenleri de, 'hayır' diyenleri de kucaklayacağız, kol kola gireceğiz 'hep beraber Türkiye'mizi birlikte sahiplendik arkadaş' diyerek göklere uçacağım, sevineceğim" dedi. CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, birlikte yürüttükleri referandum kampanyası çerçevesinde Aydın Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından karşılanan Baykal ve Uysal'a CHP Aydın milletvekilleri, CHP İl Başkanı Bayram İnci ile DP İl Başkanı Serhat Emanet eşlik etti.
DP Genel Başkanı Uysal ile birlikte referandum kampanyasının içerisinde yer aldıklarını belirten Deniz Baykal, "Bu bir parti meselesi değil, bu bir Türkiye meselesi ve devletin geleceği meselesi. Ben hep 'hayır çıkarsa sevineceğim' diyorum. Benim söylediğimi herkes çok iyi anlıyor. 'Hayır' çıkarsa kendi adıma da, Türkiye adına da sevineceğim. Ülkenin geleceği için sevineceğim. Türkiye yeniden kurtulmuş gibi olacak. 23 Nisan 1920'de meclisin ilk açıldığı gün ben sanki oradaymışım gibi sevineceğim. 29 Ekim 1923'te cumhuriyet ilk ilan edildiği gün sanki ben de o meclisin içerisindeymişim de el kaldırmış gibi sevineceğim. 9 Eylül 1922'de Anadolu istiladan kurtarıldığı zaman, bayrak vilayet konağının önüne çekildiği zaman izleyenler nasıl sevindiyse o kadar sevineceğim kardeşim. Bu sevinci sadece 'hayır' diyenler olarak yaşamayacağız. 'Hayır diyenler sevinecek' demiyorum. 'Evet' diyenleri de, 'hayır' diyenleri de kucaklayacağız, kol kola gireceğiz 'hep beraber Türkiye'mizi birlikte sahiplendik arkadaş' diyerek göklere uçacağım, sevineceğim. Burada ne 'evet' diyenleri suçlamak, onları düşman bilmek, onları denize dökmek veya onlara husumet gütmek zerrece söz konusu değil" diye konuştu.
16 Nisan'ın Türkiye için büyük önem taşıdığına işaret eden DP Genel Başkanı Uysal ise, "15 Temmuz ve ülkede çok uzun süredir yaşanan kutuplaşma dönemleri sonrası demokrasimiz, devletimiz ve cumhuriyetimiz için bir Rönesans imkanı varken; bunu bir fırsata dönüştürme gayreti var. Biz bu noktada halkımızı en doğru şekilde bilgilendirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
Baykal ve Uysal, büyükşehir ziyaretinin ardından yine birlikte gerçekleştirecekleri açık hava toplantısı için Nazilli ilçesine hareket etti.
(Onur Durmuş/İHA)