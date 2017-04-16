Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Baykal Oyunu Antalya'da Kullandı
Ara
BİST 90.064 %0,21
DOLAR 3,7299 %1,81
EURO 3,9451 %1,32
PARİTE 1,0613 %-0,01
ALTIN 154,41 %1,89
FAİZ 11,46 %2,14
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Baykal Oyunu Antalya'da Kullandı

CHP milletvekili Deniz Baykal, anayasa değişikliği referandumunda oyunu Antalya'da kulladı.

Baykal Oyunu Antalya'da Kullandı

CHP milletvekili Deniz Baykal, anayasa değişikliği referandum unda oyunu Antalya'da kulladı.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Anayasa değişikliği, Milletvekili Baykal, Deniz Baykal, Milletvekili, Referandum, Antalya