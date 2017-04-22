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Baykal'dan Çaykur İddiası
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Baykal'dan Çaykur İddiası

CHP milletvekili Baykal, "Varlık Fonu'nun hangi amaçla ve nasıl kullanılacağı ortaya çıkmıştır.

Baykal'dan Çaykur İddiası

CHP milletvekili Baykal, "Varlık Fonu'nun hangi amaçla ve nasıl kullanılacağı ortaya çıkmıştır. Katarlılardan 650 milyon dolar borç alınıp bunun karşılığında Çaykur hisseleri teminat gösterilerek rehin verilmiştir." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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