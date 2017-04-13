Baykal: Asırlık Bir Tercih Yapacağız, Telafisi Mümkün Olmayan Bir Konu 2

CHP önceki Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 16 Nisan referandum una ilişkin, "Asırlık bir tercih yapacağız, telafisi mümkün olmayan bir konu. Yani kararı bir defa alacağız, bir defa bir şey söyleyeceğiz. Yanlış söylersek her şeyi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız" dedi.



Deniz Baykal, pazar günü yapılacak referandum la ilgi bilgi vermek amacıyla partisinin Manavgat İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. CHP Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen de programda hazır bulundu. İlçe binası gelen kalabalığı almayınca Deniz Baykal caddede konuşma yaptı.



'ASIRLIK BİR TERCİH YAPACAĞIZ'



16 Nisan'da yapılacak referandum u telafisi olmayan, olağanüstü kararların alınacağı bir yol ayrımı olarak niteleyen Deniz Baykal, "Hepimiz gerçekten çok ağır sorumluluklar taşıyoruz şu anda. Alacağımız karar sadece bizim bundan sonra kalan hayatımızı değil, çocuklarımızın ve torunlarımızın da hayatını etkisi altına alacak. Asırlık bir tercih yapacağız, telafisi mümkün olmayan bir konu. Yani kararı bir defa alacağız, bir defa bir şey söyleyeceğiz. Yanlış söylersek her şeyi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız" dedi.



'BU BİR VATAN MESELESİ, TÜRKİYE MESELESİ'



Referandumda verilecek oyun vatanın ve devletin tapusu olduğunu kaydeden Baykal, herkesin kendi evinin, bahçesinin ve tarlasının tapusuna sahip çıkar gibi vatanın ve devletin tapusuna sahip çıkması gerektiğini anlattı. Referandumun bir siyasi parti seçimi olmadığını anlatan Baykal, "Dün Aydın Nazilli'de bir toplantı vardı, Demokrat Parti genel başkanı genç bir çocuk yanımda. Oradan ayrıldık bize bir buluşma ayarladılar, baktım Ülkü Ocaklarının genel başkanı yanımızda. O da heyecanlı, 'Aman ha, Türkiye'ye sahip çıkalım' diyor. Doğru Yol'lusu, Anavatan'lısı 'Aman ha' diyor. 'Adalet ve Kalkınma Partili yetkililer, il yöneticisi, belediye meclis üyesi falan bu meselenin farkında' diyorlar. Niye, çünkü bu bir vatan meselesi, Türkiye meselesi, devletin geleceğinin meselesi. 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinin tehlikeye atılıp atılmayacağı meselesi" diye konuştu.



'EYALET KONUŞULUYOR'



Kendisini dinleyenlere "Aman Türkiye'mize sahip çıkalım" diyen Baykal, iktidar partisi mensuplarının ilk başta sadece yönetim değişikliğinden bahsetmelerine rağmen cumhurbaşkanlığı başdanışmanının "Devlet halkın devleti olarak yeniden kurulacak" dediğini aktardı. Baykal, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Rejimi değiştirmenin de ötesinde, devletin kurulmasının söz konusu olduğu, devletin kurulması için de önce devletin yıkılmasının gerekeceği, 'önce devleti yıkacağız, sonra devlet kuracağız' bu düşünceler konuşuluyor. Eyalet konuşuluyor. Dışarıdan Türkiye'yi bölmeye, parçalamaya yönelik bin tane tezgah konuşuluyor. Suriye'yi, Irak'ı parçaladılar. Şimdi de fırsat bulsalar Türkiye'yi parçalayacaklar. İçeride de birileri onlara yardımcı olmak için 'biz de eyalete geçelim, eskiden de Osmanlı'da vardı eyalet' diye konuşmalar yapıyor, daha önce başbakanlık döneminde Sayın Tayyip Erdoğan."



'TRUMP'DA BİLE BU YETKİLER YOK'



Baykal, referandum da 'evet' kararıyla cumhurbaşkanına tek adamlık yetkisi verileceğini vurgularken, şunları söyledi:



"Getirilen rejim başka, başkanlık rejimi başka. Trump da bile bu yetkiler yok. Orada başkanlık rejimi var. Ama bu getirilen tek adam. Mahkeme yok, temyiz yok, itiraz yok. Kanunu o çıkarıyor tek başına. Bütün bakanlıkları isterse kapatır, yenisini istediği gibi açar. Soru sormak mümkün değil. Memurları bir günde sözleşmeli personel yapabilir. 'Memurum' diye kendini güvenceye aldığını sanma, 'evet' dediğin anda, zaten dilinin altında var, söyleyip duruyor; 'Kardeşim ne demek memurluk. Sözleşmeli personelsiniz. Ben istediğim adamı müsteşar yapacağım' diyebilir."



Deniz Baykal konuşmasının ardından vatandaşla fotoğraf çektirip Manavgat'tan ayrıldı. - Antalya