Baykal: Asırlık Bir Tercih Yapacağız

CHP önceki Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 16 Nisan referandum una ilişkin, 'Asırlık bir tercih yapacağız, telafisi mümkün olmayan bir konu. Yani kararı bir defa alacağız, bir defa bir şey söyleyeceğiz. Yanlış söylersek her şeyi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız' dedi. Rejim değişikliğinde eyaletlerin planlandığını söyleyen Baykal, "önce devletin yıkılıp daha sonra yeniden kurulmasının" konuşulduğunu belirtti.