Baykal'a Ait Iş Merkezindeki Hırsızlık

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde CHP Milletvekili Deniz Baykal'a ait inşaat halindeki iş merkezinden hırsızlık yapan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.



Gebizli Mahallesi Termessos Bulvarı'ndaki 3 katlı iş merkezi inşaatına giren kişi veya kişiler, elektrik ve su tesisatı ile asansörlere ait elektronik aksam ve bakır kabloları alarak kaçtı.



Komşuların balkonda iki kişi gördüğünü ihbar etmesiyle ortaya çıkarılan hırsızlık olayını araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.



Komşu inşaatın sahibi Eyüp Uşmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Deniz Baykal'ı komşu oldukları için yıllardır tanıdığını belirterek, hırsızlık olayını öğrenir öğrenmez Baykal'ı bilgilendirdiğini söyledi.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildiğini belirten Uşmak, "Yapılan incelemede asansörlerin elektronik aksamı ve kapıları ile su ve elektrik tesisatı, balkonların alüminyum kaplamaları ve kabloların alındığı tespit edildi. Tahminen 100-150 bin lira civarında zarar var. Elektrik ve su aksamı bırakılmamış, alamadıklarına da zarar vermişler." diye konuştu.