Bayırköy'den Konya'ya Kültür Turu

Bilecik'in Bayırköy Beldesinden Konya'ya düzenlenen kültür turlarına ilgi büyük oluyor.



Bayırköy Belde Belediyesi tarafından beldede yaşayan kadınlar, kültür turları kapsamında Konya'ya giderek başta Mevlana hazretleri olmak üzere tarihi yerleri rehber eşliğinde ziyaret etti. Daha iyi bir gelecek için durmadan çalıştıklarını aktaran Başkan Yaman, "Bayırköy Belediyemizin kültür turları kapsamında düzenlediğimiz turlarımız devam ediyor. Bugün de bayan kardeşlerimiz Konya'da ziyaret ettiler. Bu ziyaretler Konya'dan sonra tarih ile özdeşleşmiş illerimize de devam edecek" dedi. - BİLECİK