Bayırköy Belediyesi Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye ekipleri Sarmaşık Mahallesi'nde temizlik çalışmalarına devam ediyor.



Bayırköy Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ile cadde ve sokakların yanı sıra mahallelerinde çevre temizliğine önem gösteriyorlar. Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, incelemelerde bulunduğu çevre temizliği çalışmaları ile ilgili olarak, "Belediye ekiplerimiz çok özverili çalışıyorlar. Beldemizde sürekli temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Ben çalışan ekiplerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK