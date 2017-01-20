Bayırköy Beldesi'nde Sosyal Denge Sözleşmeleri İmzalandı

Bilecik Bayırköy Belde Belediye Başkanlığı ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında Sosyal Denge Sözleşmeleri imzalandı.



Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın makamında imzalanan sözleşme ile Belediye ve özel idare çalışanlarına sosyal ayrıcalıklar sağlanacak. Başkan Yaman ve Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Recai Karslı'nın imzaladığı sözleşme ile belediye memurlarına destek sağlanacak. Başkan Yaman, sözleşmenin ardından yaptığı açıklamasında, "Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sayın Recai Karslı'nın katılımlarıyla çalışan memurlarımızın sosyal denge sözleşmelerini imzaladık. Tüm memurlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - BİLECİK