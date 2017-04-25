Bayırköy Beldesi'nde 23 Nisan Coşkusu

Bilecik'in Bayırköy beldesinde, havanın soğuk ve karlı olması sebebiyle bugüne ertelenen 23 Nisan bayram töreni, açık havada, kalabalık ve coşkulu bir halk topluluğu tarafından izlendi.



Bayırköy Ortaokulu bahçesinde düzenlenen bayram programında İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Umut Taner Altıntaş 'ın Belediye Başkanlığı koltuğuna oturması ve devir teslimi, tören geçişi, saygı duruşu ve istiklal Marşının okunmasıyla başladı.



Programda konuşma yapan Bayırköy Ortaokulu Müdürü Recep Aydoğdu, 1920 de meclisin açıldığını ve dünyada bir ilke imza atarak bu günün çocuklara armağan edildiğini belirterek, "Gün birlik beraberlik günüdür. Ben bütün çocuklarımızın bayramını kutluyorum" dedi.



Okul Müdürünün konuşmasının ardından Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, 97 yıl önce kurulan Millet Meclisinin o zamanın şartlarındaki zorluklara rağmen açıldığını ve egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu belirterek, "Tarihte birçok savaşa imza atan Türk Milletinin, birlik beraberlik içinde kenetlendiğini vatanını seven bireyler olarak bu günlere gelindi. Çocuklarımız geleceğin yöneticileri, doktorları avukatları olacaktır. Tüm çocuklarımızın bayramı kutlu olsun dedi.



Konuşmaların ardından yapılan bayram programı, okunan şiirler ve birbirinden güzel oyunların sergilenmesinin ardından sona erdi. - BİLECİK