Bayırköy Belde Belediye Başkan Mustafa Yaman Oyunu Kullandı

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği için oyunu Bayırköy Ortaokulundaki 1101 nolu sandıkta kullandı.



Oy sonrası açıklama yapan Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman kullanılan bütün oyların millete, devlete, ülkeye hayırlı olmasını temenni ederek," Bayırköy Ortaokulumuzda referandum için oyumuzu kullandık. İnşallah verilecek tüm kararlar istiklalimiz için istikbalimiz için ve istikrarımız için en iyisi olur" dedi.



CKT-DA-Y) - BİLECİK