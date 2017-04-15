Bayılan Yolcunun Otobüsle Hastane Yolculuğu Araç Kamerasında

Sivas'ta özel halk otobüsünün şoförü, rahatsızlanarak baygınlık geçiren yolcuyu otobüsle hastaneye yetiştirdi.



Şehir merkezi Yiğitler-Kılavuz hattında çalışan 58 H 042 plakalı özel halk otobüsüne binen Ebru Ö, bir süre sonra baygınlık geçirdi.



Yolcuların uyarısı üzerine otobüs şoförü Salih Can Yılmaz (25), yolcuları arkadan gelen otobüse naklederek, Numune Hastanesi'ne yöneldi.



Hastanede tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Ebru Ö'nün otobüste rahatsızlanma ve hastaneye götürülme anları, araçtaki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.



Görüntülerde, şoför Yılmaz, yolculardan özür dileyerek otobüsü boşaltmalarını istiyor ve hastaneye gideceğini söylüyor. Araçtaki 2 yolcunun da bayılan kadına ve kucağındaki çocuğu yardımcı olmaları da görüntülere yansıyor.



Yılmaz'ın yol boyunca 112 Acil Sağlık ekipleriyle telefon görüşmeleri de otobüsün kamerasınca kaydedildi.