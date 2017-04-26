Baygın Bulunan İki Genç Hastaneye Kaldırıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki farklı noktada baygın halde bulunan biri 17 diğeri 21 yaşındaki iki genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgiye göre ilk olay Murtaza Mahallesi Yukarı Beyçayırı Sokak üzerindeki bir internet kafede meydana geldi. İddiaya göre 21 yaşındaki İ.Y. yere düşüp baygınlık geçirince iş yeri sahipleri 112 sağlık ekipleri ile polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri ilk müdahalesini yaptıkları genci Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İlçede ikinci olay ise Orhanlar Mahallesi Kilise Sokak üzerinde meydana geldi. 17 yaşındaki M.B.'nun yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşları durumu 112 sağlık ekipleri ile polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 17 yaşındaki genci ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



İ.Y.'nin yapılan muayenesinde uyuşturucu ve alkolde bulunan etanol maddesi tespit edilirken, M.B.'nin ise baygınlık geçirdiği öğrenildi. - ZONGULDAK