BAYGEM öğrencilerinin motivasyonu artıyor



Kanun Hükmünde Kararnameyle bir süre eğitimlere ara vermek zorunda kalan, bu kararın kaldırılmasının ardından çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi, öğrencilerin yaşanan süreçte bozulan motivasyonlarını geri kazanmaları için seminer düzenledi.

Bayraklı Belediyesi, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bir süre eğitimlerine ara vermek zorunda kalan, TEOG ve LYS'de elde ettiği başarılarla parmakla gösterilen BAYGEM'de eğitim gören 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin motivasyonlarını artırmak için, Postacılar'daki İsmet İnönü Kültür Merkezi salonunda seminer düzenledi. Semineri veren yaşam koçu Emsal Orhan, çocukların pozitif düşünmesi için sunumunu öğrencilerle sürekli iletişim halinde, soru-cevap ve uygulamalı gerçekleştirdi. Motivasyonun artırılması ve zorluklara göğüs gerilebilmesi ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilen tiyatral etkinlikte öğrenciler de aktif rol aldı. Seminerde, başarının sağlanması için öğrencilerin gelecekten ne beklediği sorularak, bu yolda yapılması gerekenlerin fark edilmesi için 5 ve 10 yıl sonrası hayal edildi.

YARARLI BİR ÇALIŞMA OLDU

Öğrencilere yönelik yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Orhan, "Kişisel eğitim seminerleri bireyin gelecek hayatını şekillendirmede önem taşır. Bireysel eğitim hayatını şekillendirirken ortaya çıkan belirsizliklere dair yapılacak hedef belirleme çalışmalarının öğrencilerde farkındalık yaratacağını öngörüyoruz. Geçen yıl da BAYGEM öğrencilerine sunum yaptık. Bu ikinci buluşmamız. Eğitimimizin ağırlığı motivasyon ve hedef belirleme üzerineydi" dedi.

ÇOCUKLAR OLUMSUZ ETKİLENDİ

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, BAYGEM'in kapatılmaması için yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirterek, "Yayınlanan bir KHK ile belediyesin ücretsiz kurs düzenlenmesi kaldırıldı. Bunun öncesi ve hemen sonrasında Bayraklı'dan bir kıvılcım yaktık ve bu hızla yayıldı. Yanlıştan dönüldü, kursların önü açıldı. Bu kurslarda dar gelirli ailelerimizin başarılı çocukları eğitim görüyor. Geçen süreçte dershanemizde ücretsiz kurs gören çocuklarımızın yaşananlardan dolayı motivasyonlarının düştüğünü gördük. Çocuklarımızın motivasyonlarını geri kazandırmak için bir çalışma yaptık. Seminer sonrası onların yüzlerinin güldüğünü gördük" dedi.